Esra Erol Nursel kimdir? Esra Erol Feyzullah kim?

Esra Erol programında evli ve 4 çocuklu Feyzullah ile kaçan Nursel'in ailesi kızlarını arıyor. Peki, Esra Erol Nursel kimdir? Esra Erol Feyzullah kim? Esra Erol Nursel nerede?

23 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Esra Erol programında Nursel Zorlu ve Feyzullah Güneş'in birlikte kaçması sonucunda olan olaylar izleyenleri şaşırttı. Peki, Esra Erol Nursel kimdir? Esra Erol Feyzullah kim?

ESRA EROL NURSEL - FEYZULLAH OLAYI

Kayıp başvurusunda bulunan aile kızlarının 18 Ağustos tarihinde evli ve 4 çocuklu Feyzullah isimli adamla kaçtığınıve zorla tutulduğunu iddia etti. 29 yaşındaki Nursel ve 50 yaşındaki Feyzullah nerede?

ESRA EROL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yılda 3 aylık bir tatil verecek Esra Erol'da programı, bu yıl 25 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak.