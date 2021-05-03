Esra Erol ne zaman? Esra Erol hangi kanalda?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle! Esra Erol ne zaman? Esra Erol hangi kanalda?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle! Esra Erol ne zaman? Esra Erol hangi kanalda?

ESRA EROL HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol'da programı hafta içi her gün, saat 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanmakta.

ESRA EROL 30 NİSAN'DA NELER OLDU?

Esra Erol, Fatma Hanım'ın 21 yaşındaki kızı Elife Buse Demir'in kaçıp gittiğini, annesinin bu durumu anlayamadığını, kayıp olma sebebini bulmak için stüdyomuza geldiğini belirtti. Fatma Hanım Mersin'den geldi fakat kızının kaybolduğu yer Antalya olduğu belirtildikten sonra 3 tane çocuğunun olduğunu, kızının böyle bir şey yapacağını hiç düşünmediğini, kızının tehdit ile gittiğini iddia etti.

Elife, dönmek istemediği için ortadan kaybolduğunu, kimseye bir şey anlatmak zorunda olmadığını, annesinin de saçma şeyler söylediğini, anlaşamadığı için evden çıkıp gittiğini dile getirdi. Reşit bir insan olduğuna dikkat çeken Elife, polise de ifade verdiğini, bunlara bakılabileceğini ifade etti. Elife, Antalya'da olduğunu, iş bulduğunu açıklayıp kendisine bir düzen kurduğundan bahsetti ve ailesi ile birlikte iken bunu yapamadığını vurguladı

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