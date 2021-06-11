Esra Erol Mustafa Korkmaz kimdir? Esra Erol Ayten Teyze kimdir?

Termosumu açarken aşık oldum" diyen Ayten Teyze olayı son durum! Ayten Teyze - Mustafa olayı! Esra Erol Mustafa Korkmaz kimdir? Esra Erol Ayten Teyze kimdir? Esra Erol canlı izle!

Termosumu açarken aşık oldum" diyen Ayten Teyze olayı son durum! Ayten Teyze - Mustafa olayı! Esra Erol Mustafa Korkmaz kimdir? Esra Erol Ayten Teyze kimdir?Esra Erol canlı izle!

AYTEN TEYZE - MUSTAFA KORKMAZ OLAYI!

60 yaşındaki Ayten teyze, uğruna 27 yıllık eşini terk ettiği 39 yaşındaki sevgilisi Mustafa'yı bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Ayten teyze, "Termosumu açsın diye yardım istedim sonra da aşık oldum. O benim hayatım" dedi.

Evden kaçan eşini bulmak için yayına çıkan Ayten teyze, kayıp Mustafa'nın 50-60 yaşlarında olduğunu ve kendisinden haber alamadığını söyledi. Ancak konu hakkında araştırma yapan Esra Erol ekibi, Mustafa Korkmaz'ın 39 yaşında olduğunu öğrendi.

27 yıllık eşini Mustafa için terk ettiğini açıklayan Ayten Teyze, 'Beni kandırdı. Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim sonra aşık oldum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

"MUSTAFA BENİM HAYATIM OLDU"

Ayten Teyze, Mustafa'ya dönmesi için feryat ederken, "Ben seni 1 aydır gözlüyorum dedi. Leylam dedi. Bana Leylam diye konuşur, ölürüm onun için. Ona yemek yedirdim, güzelce giydirdim. Yiyecek yemeği yoktu. Paraları birer birer gönderdim. 39 yaşındaki kocam Mustafa benim hayatım oldu" ifadelerini kullandı.