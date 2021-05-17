Esra Erol Mine Şaban barışacak mı? Esra Erol Mine Şaban barışacak mı?

ATV Canlı Esra Erol izle! 14 Mayıs Cuma günü yayınlanan Esra Erol programında neler oldu? ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mine Şaban olayı nedir? Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?

ATV Canlı Esra Erol izle! 14 Mayıs Cuma günü yayınlanan Esra Erol programında neler oldu? ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mine Şaban olayı nedir? Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Esra Erol Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Mine DNA sonucu ne çıktı?

ESRA EROL ŞABAN MİNE OLAYI NEDİR?

6 ay önce Murat Karakuzu'nun yanına kaçtıktan sonra eşi Şaban Esra Erol programına başvurdu. Şaban eşinin Murat Karakuzu tarafından zorla tutulduğunu iddia etti. Stüdyoya gelen Mine, Murat Karakuzu'ya Kasım ayında kaçtığını söyledi. Mine, Murat Karakuzu'dan 6 aylık hamile olduğunu söyleyerek stüdyoda şaşkınlık yarattı.

ESRA EROL MİNE ŞABAN DNA SONUCU

Hafta içi Esra Erol programında evli Mine ve Şaban çifti damga vurdu. Şaban ile evliyken Murat adındaki isimli bir adama kaçması sonucu Şaban, Esra Erol programına başvurdu. DNA testi isteyen Şaban, test sonucunu bugün öğrenecek.

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