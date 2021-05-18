Esra Erol Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Mine Şaban barışacak mı?
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Esra Erol Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Mine Şaban barışacak mı?

Esra Erol Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Mine Şaban barışacak mı?
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ATV Canlı Esra Erol izle! 17 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mine Şaban olayı nedir? Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?

ATV Canlı Esra Erol izle! 17 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mine Şaban olayı nedir? Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?

ESRA EROL ŞABAN MİNE OLAYINEDİR?

6 ay önce Murat Karakuzu'nun yanına kaçtıktan sonra eşi Şaban Esra Erol programına başvurdu. Şaban eşinin Murat Karakuzu tarafından zorla tutulduğunu iddia etti. Stüdyoya gelen Mine, Murat Karakuzu'ya Kasım ayında kaçtığını söyledi. Mine, Murat Karakuzu'dan 6 aylık hamile olduğunu söyleyerek stüdyoda şaşkınlık yarattı.

ESRA EROL MİNE'NİN ÇOCUĞUNUN BABASI ŞABAN MI?

17 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümde Şaban'ın isteği üzerine yapılan DNA testi sonuçlandı. Mine'nin çocuğunun babasının Şaban olduğu anlaşıldı.

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Esra Erol Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Mine Şaban barışacak mı? - Haberler
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