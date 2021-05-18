Esra Erol Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Mine Şaban barışacak mı?

ATV Canlı Esra Erol izle! 17 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mine Şaban olayı nedir? Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?