Esra Erol Mehtap Okyay nerede? Esra Erol Mehtap'ı Engin mi öldürdü?
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Esra Erol Mehtap Okyay nerede? Esra Erol Mehtap'ı Engin mi öldürdü?

Esra Erol Mehtap Okyay nerede? Esra Erol Mehtap'ı Engin mi öldürdü?
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ATV Canlı Esra Erol izle! 13 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mehtap Okyay nerede? Esra Erol Mehtap'ı Engin mi öldürdü?

ATV Canlı Esra Erol izle! 13 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mehtap Okyay nerede? Esra Erol Mehtap'ı Engin mi öldürdü?

ESRA EROL MEHTAP OKYAY NEREDE?

Esra Erol programında kayıp olan Mehtap Okyay olayı dikkat çekti. Eşi Engin'in ifadelerine göre annemlere gideceğim, kafamı dinlemek istiyorum diye evden çıkıp bir daha gelmediğini dile getirdi. Mehtap'ın annesi canlı yayına bağlandı ve kızının bu evliliği istemeyip boşanmak istediğini dile getirdi. Kızının nerede olduğunu merak anne, kızını Engin'in öldürmüş olabileceği dile getirdi.

ESRA EROL MEHTAP OKYAY KİMDİR?

Mehtap evli ve 3 çocuğu bulunmakta. İlk eşinden olan çocuklarını Engin ile birlikte kaçınca çocuklarını yurda verdi.

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