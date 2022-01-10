Esra Erol Kurgu mu? Esra Erol gerçek mi, değil mi?

Aylar önce Esra Erol'un programına başvuran anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki engelli kızı Fatma'nın Ahmet isimli bir adama kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Kızının kaçtığı Ahmet'le evlendiğini duyan anne, canlı yayında adeta yıkılmıştı. Annesiyle yüzleşmek için eşi Ahmet'le canlı yayına çıkan Fatma, önce çok mutlu olduğunu söyleyerek eşiyle yaşamak istediğini belirtmiş günler sonra da ailesinin yanına dönmek istemişti. Peki, Esra Erol gerçek mi, değil mi? Esra Erol Kurgu mu?

ESRA EROL KURGU MU?

Ailesinin yanına dönen Fatma, günler sonra yine Ahmet'e kaçtı. En son saçlarını kazıtıp hamile olduğunu söyleyen Fatma, programa tekrar çıkarak ailesinin yanına döneceğini söylemişti. Fakat Ahmet ve Fatma önceki gün TikTok üzerinden canlı yayın açarak yeniden birlikte olduklarını gösterdi.

TikTok üzerinden canlı yayın açan ikili, gelen soruları yanıtladı. Fatma yaşananlardan sonra annesiyle konuşmadıklarını söylerken Ahmet de Esra Erol'un programında yaşananların kurgu olduğunu iddia etti. Fatma programında zorla konuşturulduğunu ileri süren Ahmet, "Fatma onları mecburiyetten söyledi" dedi.

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