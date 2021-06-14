Esra Erol İlknur Biryan nerede? Esra Erol İlknur Ali olayı! Tiktok fenomen olayı!
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Esra Erol İlknur Biryan nerede? Esra Erol İlknur Ali olayı! Tiktok fenomen olayı!

Esra Erol İlknur Biryan nerede? Esra Erol İlknur Ali olayı! Tiktok fenomen olayı!
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14 Haziran tarihinde tarihinde yayınlanan Esra Erol programında, karısının tiktok uygulamasından tanıştığı biri ile kaçtığını iddia eden Ali İlknur olayı nedir? Esra Erol İlknur Biryan nerede

14 Haziran tarihinde tarihinde yayınlanan Esra Erol programında, karısının tiktok uygulamasından tanıştığı biri ile kaçtığını iddia eden Ali İlknur olayı nedir? Esra Erol İlknur Biryan nerede

ESRA EROL İLKNUR ALİ OLAYI!

Ali, eşinin kendisini ve 7 çocuğunu bırakıp, Tiktok uygulamasından Eşref isimli bir kullanıcı ile kaçtığını 21 yaşındaki kızına söylediğini iddia edildi. Eşinin dönmesi üzerine kendisini affedeceğini dile getiren Ali Bey, eşini çok sevdiğini dile getirdi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

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Esra Erol İlknur Biryan nerede? Esra Erol İlknur Ali olayı! Tiktok fenomen olayı! - Haberler
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