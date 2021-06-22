Esra Erol İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol programında kendisini hoca olarak tanıtan Necla Derelli'den para aldığı iddia edilen İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?