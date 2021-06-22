Esra Erol İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?
Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol programında kendisini hoca olarak tanıtan Necla Derelli'den para aldığı iddia edilen İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?
Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol programında kendisini hoca olarak tanıtan Necla Derelli'den para aldığı iddia edilen İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?
İKRAR DUMAN KİMDİR?
Necla Derelli Esra Erol programında anları ile şaşırttı. Necla Derelli, sosyal medya üzerinden tanıştığını, para ödediğini ve tütsü, su gibi tedavi maksatlı ürünler gönderdiğini dile getirdi. Bugün Esra Erol programı stüdyosuna gelen sözde hoca İkrar Duman, hakkında söylenen iddiaları reddetti.