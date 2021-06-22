Esra Erol İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esra Erol İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?

Esra Erol İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol programında kendisini hoca olarak tanıtan Necla Derelli'den para aldığı iddia edilen İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol programında kendisini hoca olarak tanıtan Necla Derelli'den para aldığı iddia edilen İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir?

İKRAR DUMAN KİMDİR?

Necla Derelli Esra Erol programında anları ile şaşırttı. Necla Derelli, sosyal medya üzerinden tanıştığını, para ödediğini ve tütsü, su gibi tedavi maksatlı ürünler gönderdiğini dile getirdi. Bugün Esra Erol programı stüdyosuna gelen sözde hoca İkrar Duman, hakkında söylenen iddiaları reddetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Demet Özdemir Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esra Erol İkrar Duman kimdir? İkrar Duman- Necla Derelli olayı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:21:39. #1.14#

title