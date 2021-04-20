Esra Erol hayvanları satıp estetik olan karısı geri döndü mü?

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Esra Erol'da programı dün ilginç anlara sahne oldu. Peki, Esra Erol hayvanları satıp estetik olan karısı geri döndü mü? hayvanları satıp estetik olan karısını arayan eş olayı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Esra Erol'da programı dün ilginç anlara sahne oldu. Peki, Esra Erol hayvanları satıp estetik olan karısı geri döndü mü? hayvanları satıp estetik olan karısını arayan eş olayı nedir?

ESRA EROL HAYVANLARI SATIP ESTETİK OLAN KARISI OLAYI NEDİR?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programındaki konulara bir yenisi daha eklendi. Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. Eşi için "Onu baştan yaptım" diyen adam, karısının evden kaçmasıyla adeta yıkıldı.

Başına gelenleri anlatan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, beni de burun estetiği yaptır" diye. Ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz" dedim ama 'yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi" ifadelerini kullandı.

"HAYVANLARIMI SATTIM, ESTETİK OLDU"

Karısını ameliyata gönderdikten sonra aradığında büyük bir şok yaşadığını söyleyen çaresiz adam, "Ben eşimi aradım, nasıl geçti diye bana, "Sana ne, seni ilgilendirmez. Ben seninle oynadım" dedi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Okur, "Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım. Son 1 senedir bana seni seviyorum bile demedi" diyerek sitem etti.

ESRA EROL HAYVANLARI SATIP ESTETİK OLAN KARISI GERİ DÖNDÜ MÜ?

Meral'in annesi Sevim Hanım ise, canlı yayına bağlanıp damadıyla muhatap olmak istemediğini, kızına hiç sahip çıkmadığını söyledi. Kızı Meral'in evden ayrıldıktan sonra aynı gün ona geldiğini İstanbul'a gitmediğini belirten Sevim hanım, tüm söylenen iddiaları yalanladı.