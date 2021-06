Esra Erol Hashatun ve Hülya nerede? Esra Erol Hashatun! Esra Erol Hülya - Mehmet!

Esra Erol programında yayınlanan programda 3 yıl önce evi terk eden kocasını bulmak isteyen ablasıyla programına katılan Has Hatun isimli kadının, çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı ileri sürüldü. Duydukları karşısında öfkeden deliye dönen Esra Erol, abla ve kardeşine canlı yayında ateş püskürdü.

Hülya isimli bir kadın, kız kardeşi Has Hatun ile Esra Erol'un programına katılarak evden kaçan eşi Mehmet'i bulmak istediğini söyledi. Kısa sürede bulunan Mehmet Bey, eşi ve annesi arasında kaldığı için zorluklar yaşadığını söyledi. Günlerdir programda olan Has Hatun hakkında ortaya atılan iddialar izleyicileri ve Esra Erol'u şaşkına çevirdi.

Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir kişi Has Hatun için "Onların yemediği halt yok. Has Hatun cezaevinde yattı. Bunun nedenini canlı yayında açıklasın" dedi. Cezaevine girdiğini kabul eden Has Hatun sebebini söylemek istemedi. Bunun üzerine peş peşe yayına bağlanan kadınlar, Has Hatun'un evine giren çıkanın belli olmadığını ve bu durumdan evdeki iki çocuğun çok etkilendiğini söyledi. Bunların yanı sıra eve gelenlerin çocuklara istismarda bulunduğu da iddia edildi.

Esra Erol'un 10 Haziran Perşembe günü yayınlanan bölümde Hashatun ve Hülya'nın yayına katılmadıklarını ve dün akşam yaptıkları canlı yayında itiraflarda bulunduğunu dile getirdi.