Esra Erol Güldane kimdir? Güldane Şahin olayı nedir?

Esra Erol Güldane kimdir şeklindeki aramalar, özellikle Güldane Şahin'in canlı yayındaki açıklamaları sonrası artış gösterdi. 47 yaşındaki Güldane Şahin'in, kızının nişanlısı ile olan ilişkisi ve bu ilişkinin detayları, kamuoyunun dikkatini çekti. Bu olay, ahlaki ve sosyal değerler üzerinde geniş çapta tartışmaları da beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane'yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum" dedi. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenilirken Esra Erol'un programına katılan damat Cuma Doğan'ın rahat tavırları dikkat çekti. Esra Erol'un "Sizi yan yana bulmamızın sebebi nedir?, "Siz Güldane Hanım'la neden kaçtınız?" sorusuna damat, "Evlenmek için kaçtık" dedi. Erol'un "Güldane Hanım sizin neyiniz oluyor?" sorusuna damat "Kaynaman oluyordu" cevabını verdi. "Yani nişanlınızın annesi, hiç utanmıyor musun oğlum kendinden?" diyen Esra Erol'a damat Cuma Doğan, "Yok ablacım" yanıtını verdi. Damat ve kayın validenin canlı yayında rahat tavırları izleyenleri çıldırttı.