Esra Erol Fatma Fırat barıştı mı? Esra Erol Fatma Fırat olayı nedir?
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Esra Erol Fatma Fırat barıştı mı? Esra Erol Fatma Fırat olayı nedir?

Esra Erol Fatma Fırat barıştı mı? Esra Erol Fatma Fırat olayı nedir?
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16:20'de ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında Fatma Hanım eşi Fırat ile kaynanası ve görümcesi sebebiyle ayrıldığını iddia etti. Peki, Esra Erol Fatma Fırat barıştı mı? Esra Erol Fatma Fırat olayı nedir?

16:20'de ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında Fatma Hanım eşi Fırat ile kaynanası ve görümcesi sebebiyle ayrıldığını iddia etti. Peki, Esra Erol Fatma Fırat barıştı mı? Esra Erol Fatma Fırat olayı nedir?

ESRA EROL FATMA FIRAT OLAYI

Fatma Hanım, eşinin ailesi ile aynı binada oturduğunu ve eşinin sürekli annesinin evinde olduğunu dile getirdi. 3 yıldır eşinin ailesi ile konuşmadığını ve Fırat'ı sevdiğini ama ailesinin engel olduğunu dile getirdi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor

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Esra Erol Fatma Fırat barıştı mı? Esra Erol Fatma Fırat olayı nedir? - Haberler
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