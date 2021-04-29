Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?

Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunumu ile büyük ilgi gören programda ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunumu ile büyük ilgi gören programda ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?

ESRA EROL ESTETİK YAPTIRAN KADIN OLAYI

Esra Erol'un programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Çiftçilik yapan 39 yaşındaki 3 çocuk babası, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satarak eşine istediği estetikleri yaptırdı. Mutlu bir evliliği olacağını düşünen adam, karısının evden kaçmasıyla adeta yıkıldı. Esra Erol'un programına başvuran adam, gözyaşları içinde yardım istedi.

ESRA EROL DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muzaffer Bey, eşinin konum bilgilerini açık bıraktığını, oradan eşini kontrol ettiğini söyledi. Eşi ile Yaşar Yıldırım arasında son 2 senedir ilişkileri olduğunu dile getiren Muzaffer Bey, Yaşar Bey'in eşinin arayıp senin karın ile benim kocam arasında ilişki var dediğini ama inanmadığını dile getirdi. Muzaffer Bey, kendisi ve çocuklar evden çıktıktan sonra eşinin evi terk ettiğini belirtip Yaşar Bey ile eşinin bu olaylar duyulduktan sonra boşandıklarını iddia etti. 1 buçuk ay önce Yaşar Bey'in eşinin arayıp, Yaşar 15 gün onunla duracağım 16.gün seni alacağım dediğini aktarıp Yaşar Bey ile eşinin 2 sene önce boşandığını ileri sürdü.

Hasan Bey ve babaanne torunları Dilara Ünal için Kocaeli'nden stüdyomuza geldi. Babaanne ağlayarak torununun 20 yaşında olduğunu, kendisinden 30 yaş büyük Kenan isimli kişiye kaçtığını belirtti ve torununun bulunmasını isteyerek, görmek istediğini, nikah yapabileceğini ama torunu ile o adamın yapamayacağını vurguladı. Esra Erol Dilara'nın 21 yaşında olduğunu, Dilara'nın Kenan Altın isimli kişiye kaçtığını anlatıp Kenan Bey'in ailesi ile görüştüklerini ama haberleri olmadıklarını söylediklerini aktardı. Babaanne, Dilara'nın hep kendileri ile kaldığını, annesinin bir tek süt hakkı olduğunu, geri kalan hep eşinin baktığını belirtti. Torunları kaçmadan bir gün önce gelini Aynur Hanım'ın yanına gittiğini dile getiren babaanne Dilara'yı sorduğunu ama Aynur Hanım'ın sana ne diye tepki verdiğini iddia etti."

21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı
Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:03:57. #1.15#

title