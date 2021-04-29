Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunumu ile büyük ilgi gören programda ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunumu ile büyük ilgi gören programda ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol estetik yaptıran kadın olayı! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?

ESRA EROL ESTETİK YAPTIRAN KADIN OLAYI

Esra Erol'un programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Çiftçilik yapan 39 yaşındaki 3 çocuk babası, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satarak eşine istediği estetikleri yaptırdı. Mutlu bir evliliği olacağını düşünen adam, karısının evden kaçmasıyla adeta yıkıldı. Esra Erol'un programına başvuran adam, gözyaşları içinde yardım istedi.

ESRA EROL DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muzaffer Bey, eşinin konum bilgilerini açık bıraktığını, oradan eşini kontrol ettiğini söyledi. Eşi ile Yaşar Yıldırım arasında son 2 senedir ilişkileri olduğunu dile getiren Muzaffer Bey, Yaşar Bey'in eşinin arayıp senin karın ile benim kocam arasında ilişki var dediğini ama inanmadığını dile getirdi. Muzaffer Bey, kendisi ve çocuklar evden çıktıktan sonra eşinin evi terk ettiğini belirtip Yaşar Bey ile eşinin bu olaylar duyulduktan sonra boşandıklarını iddia etti. 1 buçuk ay önce Yaşar Bey'in eşinin arayıp, Yaşar 15 gün onunla duracağım 16.gün seni alacağım dediğini aktarıp Yaşar Bey ile eşinin 2 sene önce boşandığını ileri sürdü.

Hasan Bey ve babaanne torunları Dilara Ünal için Kocaeli'nden stüdyomuza geldi. Babaanne ağlayarak torununun 20 yaşında olduğunu, kendisinden 30 yaş büyük Kenan isimli kişiye kaçtığını belirtti ve torununun bulunmasını isteyerek, görmek istediğini, nikah yapabileceğini ama torunu ile o adamın yapamayacağını vurguladı. Esra Erol Dilara'nın 21 yaşında olduğunu, Dilara'nın Kenan Altın isimli kişiye kaçtığını anlatıp Kenan Bey'in ailesi ile görüştüklerini ama haberleri olmadıklarını söylediklerini aktardı. Babaanne, Dilara'nın hep kendileri ile kaldığını, annesinin bir tek süt hakkı olduğunu, geri kalan hep eşinin baktığını belirtti. Torunları kaçmadan bir gün önce gelini Aynur Hanım'ın yanına gittiğini dile getiren babaanne Dilara'yı sorduğunu ama Aynur Hanım'ın sana ne diye tepki verdiğini iddia etti."