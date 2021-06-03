Esra Erol Emre instagram! Esra Erol Ömer Emre! Esra Erol 3 Haziran 2021 ATV! Lamiya Günaydın!
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Esra Erol Emre instagram! Esra Erol Ömer Emre! Esra Erol 3 Haziran 2021 ATV! Lamiya Günaydın!

Esra Erol Emre instagram! Esra Erol Ömer Emre! Esra Erol 3 Haziran 2021 ATV! Lamiya Günaydın!
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26 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümde annelerini arayan Ömer ve Emre annelerini buldular mı? Esra Erol Ömer ve Emre'nin annesi kim? Esra Erol saat kaçta? Esra Erol Ömer Emre'nin soyadı! Esra Erol 3 Haziran 2021 ATV! Esra Erol son bölüm! Esra Erol Ömer Emre'nin soyadı! Esra Erol 20 yıl annelerine kavuşan Ömer- Emre!

26 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümde annelerini arayan Ömer ve Emre annelerini buldular mı? Esra Erol Ömer ve Emre'nin annesi kim? Esra Erol saat kaçta? Esra Erol Ömer Emre'nin soyadı! Esra Erol 3 Haziran 2021 ATV! Esra Erol son bölüm! Esra Erol Ömer Emre'nin soyadı! Esra Erol 20 yıl annelerine kavuşan Ömer- Emre!

ESRA EROL EMRE INSTAGRAM HESABI

Emre Açıkgöz instagram hesabını kullanmaktadır.

ESRA EROL ÖMER EMRE

Esra Erol, Lamiye Hanım'ın bulunduğunu açıkladı, Ömer annesine bir an önce kavuşmak istediğini, çok mutlu olduğunu belirtti. Muhabir Lamiye Hanım'ın yanına gitti ve Lamiye Hanım, çocuklarının umurunda olmadığını, istemediğini söyledi.Muhabir, oldukları sokağın hareketli olduğunu, Lamiye Hanım'ın da etrafında birilerinin olduğunu vurguladı ve Lamiye Hanım'ın üzerinden kazanç sağlandığını söyledi. Ömer, sağlam ve hayatta olduklarını yineleyip anneleri eğer ben çocuklarımı istemiyorum derse bile emin olamayacağını, annesinin psikolojisinin yerinde olmadığını vurguladı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

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Esra Erol Emre instagram! Esra Erol Ömer Emre! Esra Erol 3 Haziran 2021 ATV! Lamiya Günaydın! - Haberler
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