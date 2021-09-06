Esra Erol'da Sena kimdir? Esra Erol'da Sena kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Esra Erol'da Sena kimdir? Esra Erol'da Sena kaç yaşında, aslen nerelidir?

Esra Erol'da Sena kimdir? Esra Erol'da Sena kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Esra Erol'da konukları arasında yer alan ve evini terk eden Sena, son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, Esra Erol'da Sena kimdir? Esra Erol'da Sena kaç yaşında, aslen nerelidir? Esra Erol'da Sena neden boşanmak istiyor?

Esra Erol'da birçok kişiye yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu bağlamda Esra Erol'da konukları arasında yer alan Sena araştırılmakta. Vatandaşlar internette konuyla alakalı en çok "Esra Erol'da Sena kimdir? Esra Erolda Sena kimdir? Esra Erol'da Sena kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmakta.

ESRA EROL'DA SENA KİMDİR?

30 yaşındaki Sena Karaboğa, Zonguldak Ereğli'de eşi ile birlikte yaşayan Sena, Tiktok'tan tanıştığı birisi ile birlikte kalıyor. 2 çocuk sahibi Sena'nın 5 ve 7 yaşında iki çocuğu vardır. Evi hastaneye gidiyorum diyerek terk etti ve bir daha dönmedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TikTok'ta tanıştığı Y.A. ile birlikte giden Sena eşinden şiddet gördüğü için ailesini terk ettiğini söyledi. Gözünde görme kaybı olan Sena'nın zihinsel engelli raporu da olduğunu belirtti. Y.A ile birlikte Esenyurt'ta kalan Sena, Eşi Mustafa ile birlikte eve dönmeyi kabul etti. Eşi Mustafa ile birlikte Ereğli'ye dönmeyi kabul etti, ancak Mustafa Bey'in ailesinden çekindiğini dile getirdi. Esra Erol'un kabul etmeleri durumunda Mustafa Bey'in ailesiyle konuşabileceğini söylemesiyle Sena ikna oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Esra Erol'da Sena kimdir? Esra Erol'da Sena kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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