Esra Erol'da Muzaffer kim? Esra Erol'da Muzaffer olayı nedir?
Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Esra Erol'da Muzaffer kim? Esra Erol'da Muzaffer olayı nedir? Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında akılların almadığı bir olay gerçekleşti. Esra Erol'da Esra Erol 18 yaşındaki kız ve 46 yaşındaki adamın olayı nedir? Esra Erol'da Muzaffer kim? Esra Erol'da Muzaffer olayı nedir?
ESRA EROL'DA MUZAFFER KİM?
Hafta içi her gün, saat 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanan programa katılan Muzaffer 52 yıl evli keşi öldükten sonra yalnız kaldı.6 çocuklu 1'i kız 5 erkek evladı bulunan Muzaffer aynı apartmanda kiracı olarak Güldane hanım ile olaylı evliliği sebebiyle katıldı.
ESRA EROL'DA MUZAFFER OLAYI NEDİR?
Güldane kiracı olarak aynı apartmana taşınması ile Muzaffer Bey ile tanıştı. Yeğenim diye tanıştırdığı Mehmet Ali isimli şahsın sürekli evde kalmasını istemeyen Muzaffer, bunu sürekli dile getirdi.