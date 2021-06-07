Esra Erol'da Kamuran'ın bebeğinin babası Uğur Karataş mı? Esra Erol Kamuran- Uğur Karataş olayı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol izle! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol'da Kamuran'ın bebeğinin babası Uğur Karataş mı? Esra Erol Kamuran- Uğur Karataş olayı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol izle! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol'da Kamuran'ın bebeğinin babası Uğur Karataş mı? Esra Erol Kamuran- Uğur Karataş olayı!

ESRA EROL KAMURAN- UĞUR KARATAŞ OLAYI

12 yıldır evli ve 3 çocukları bulunan çift Kamuran - Uğur Karataş çifti boşanmak için başvurdu. 1,5 yıl önce evden kaçan Kamuran, programda 5 aylık hamile olduğunu söyledi. 5 aylık hamile olan Kamuran'dan boşanmak isteyen Uğur Karataş, bebeğin kendisinden olmadığını ve boşanmak istediğini dile getirdi. Kamuran ise çocuklarını göstermediğini ve evden kaçmadan önce aldatma, şiddet olaylarının olduğunu söyledi.

7 Haziran Pazartesi tarihinde yayınlanan programda boşanma davasının gerçekleştiği görüldü. Kamuran bugün yayınlanan Esra Erol programında babası ile görüştü.