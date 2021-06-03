Esra Erol'da Kamuran'ın bebeğinin babası Uğur Karataş mı? Esra Erol Kamuran- Uğur Karataş olayı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol izle! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol'da Kamuran'ın bebeğinin babası Uğur Karataş mı? Esra Erol Kamuran- Uğur Karataş olayı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol izle! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol'da Kamuran'ın bebeğinin babası Uğur Karataş mı? Esra Erol Kamuran- Uğur Karataş olayı!

ESRA EROL KAMURAN- UĞUR KARATAŞ OLAYI

12 yıldır evli ve 3 çocukları bulunan çift Kamuran - Uğur Karataş çifti boşanmak için başvurdu. 1,5 yıl önce evden kaçan Kamuran, programda 5 aylık hamile olduğunu söyledi. 5 aylık hamile olan Kamuran'dan boşanmak isteyen Uğur Karataş, bebeğin kendisinden olmadığını ve boşanmak istediğini dile getirdi. Kamuran ise çocuklarını göstermediğini ve evden kaçmadan önce aldatma, şiddet olaylarının olduğunu söyledi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.