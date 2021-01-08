Esra Erol'da Gamze Erdem kimdir? Gamze Erdem kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol'da programının konukları da bir hayli popüler. Güzelliği ile dikkat çeken Gamze Erdem hakkında çok sayıda kişi araştırma yapıyor ve kim olduğunu merak ediyor. Programda yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Gamze'nin soyadı başta olmak üzere çok sayıda soru araştırılıyor. İşte hakkında bilinmesi gerekenler...

ESRA EROL- GAMZE ERDEM KİMDİR?

Gamze Erdem 1981 yılında doğdu. Gamze Erdem güzellik uzmanı. Gamze Erdem İstanbul'da yaşıyor. Gamze hanım ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol evlilik programında yorumcu olarak yer alıyor. Gamze Erdem'in asıl mesleği güzel uzmanlığı.