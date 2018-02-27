Esra Erol'da Evlenen Caner, Rus Mankenle Yasak Aşk Yaşıyor

Esra Erol'un evlendirme programında Berke Kentli ile evlenen ancak daha sonra şiddet iddiaları ile boşanma aşamasına gelen Caner Toygar'ın yeni sevgili yaptığı konuşuluyor.

YILLARDIR EKRANDA

Ekranlarında müzmin damadı o, Caner Toygar. Yıllar önce katıldığı evlendirme programında gelin adayı Tülin ile yaşadığı aşk büyük aşkla yıllarca konuşulmuştu. Evlenmekten vazgeçmeyen Caner Toygar, umudunu yitirmedi ve Esra Erol'un evlendirmek programına katıldı. Orada sonunda aradığı aşkı buldu ve Berke Kentli ile evlendi. Ancak sonrasında olanlar oldu.

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Berke Kentli, Caner Toygar'ın çok kıskanç olduğunu, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Caner Toygar bu iddiaları sosyal medya üzerinden reddetmişti. Şuan boşanma aşamasında olan çiftin Caner Toygar cephesinden herkesi şoke eden bir kare gelmişti geçtiğimiz günlerde.

RUS MANKENLE Mİ BİRLİKTE?

Caner, Rus asıllı manken Albina Albi ile bir defile sonrası bir fotoğraf paylaştı. Güzel manken Albina ile fotoğrafın altına da "Ehm Ehm ehm" diye not düşünce acaba yeni bir aşk mı doğuyor yorumları yaptırdı.

TAKİPÇİLERİ İSTEYİNCE BİR KARE DAHA PAYLAŞTI

Fotoğraf çok beğenilince Caner, aynı andan farklı bir pozu da "Yoğun istek üzerine.." notuyla paylaşınca takipçileri iyice meraklandı.