Esra Erol'da canlı izle! 30 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 30 Eylül Perşembe Esra Erol'da canlı izle!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şinasi Yıldırım stüdyoya geldi ve eşi Nevcivan Yıldırım 31 Ağustos günü hastaneye gidiyorum diye evden çıktığını akşam 4 gibi arayıp ben eve gelmeyeceğim dediğini, hastaneye gidip baktığını hastanede kayıt olmadığını, eşinin kızını da alıp gittiğini, oğlunun evde kaldığını dile getirdi. Eşinden 2 gün sonra haber aldığını, Mahmut Çamlıca isimli kişinin arayıp "Nevcivan'ı arama" dediğini iddia etti. Mahmut Bey, Nevcivan Hanım ile beraber kalmadığını, onun Manisa Akhisar'da kaldığını, ona yardımcı olduğunu yoksa beraber olmadığını iddia etti. Mahmut Bey, Nevcivan Hanım'ın evden ayrıldıktan 4 gün sonra kendisine geldiğini, evini ayarladığını kendisinde misafir etmediğini savunup kendisinin de eşi olduğunu söyledi. Ankara'dan gelen 27 yaşındaki Kübra Hanım, çocukları için geldiğini ve eşinden hesap sormak için geldiğini, hiçbir kadının bunları hak etmediğini, eşinin de yüzü varsa geleceğini belirtti. Ramazan Bey, eşini dinlemiş olduğunu, 4 buçuk ay önce boşanma davası açtığını, Betül Hanım ile de beraber falan olmadığını annesinde kaldığını iddia etti. Kübra Hanım kendisinde deliller olduğunu, dolapların kadının evinde olduğunu vurguladı. Hanife Hanım, eşinin yüzünü görmek istediğini, neden dönmediğini sordu. Mustafa Bey, kendisinin rezil olduğunu, yüzünü dönmeyeceğini söyledikten sonra eşinin "Çocuğum neden öldü" sorusu üzerine, kendisi çalışırken çocuğunun yerde suya doğru yürüdüğünü ve suda boğularak öldüğünü açıkladı. Mustafa Bey, eşi kaçtıktan sonra sabah uyandığında eşinin kaçtığını fark ettiğini, çiftlik sahibine söylediğini ve kameralara baktığını, kameralardan eşinin kaçtığının görüldüğünü, jandarmaya gidip "Eşim kaçtı" diye müracaat ettiğini dile getirdi. Güven Bey, kızının 15 Temmuz'da kaybolduğunu, kızının Trabzon'da çalıştığını ve babaannesinde kaldığını, annesi ile konuştuğunu "Senin kızın benim paramı çaldı, gözüme sprey sıktı, kaçtı gitti" dediğini aktardı. Güven Bey babaannesinden de şikayetçi olduğunu, taksicinin fotoğrafının kızının cebinde çıktığını dile getirdi. Esra Erol herkesin Melahat Hanım'a destek olmak istediğini dile getirdikten sonra Ahmet Bey'i çıkarttığını zira Fatma ile annesinin veda günü olduğunu söyledi. Melahat Hanım kızını hiç kimseye muhtaç etmediğini ifade etti. Esra Erol bu yardımları onay verilirse yayına aldığını belirtip Fatma'nın kafasının karıştığını dile getirdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem