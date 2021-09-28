Esra Erol'da canlı izle! 28 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 28 Eylül Salı Esra Erol'da canlı izle! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, İzmir'den gelen Sevgihan Hanım başkalarına örnek olmak için yayına geldiğini, Turan Siyah isimli kişi ile Soma'ya giderken tanıştığını söyledi. 4 tane evlilik yaptığını söyleyen 61 yaşındaki Sevgihan Hanım bir eşinden bir diğerinden de bir olmak üzere 2 çocuğu olduğunu, 4 eşini de kendisinin boğduğunu ve öldürdüğünü belirtti. Sevgihan Hanım, babasının evinde çok mutlu olduğunu, evlendiğinde de mutluluğu aradığını ama tek taraflı mutluluk olmadığını dile getirdi. Sevgihan Hanım, Turan Bey'in kendisinin 15 senedir biriktirdiği 1 milyon TL'yi aldığını iddia etti. Sevgihan Hanım, Turan Bey'in o parayı kendi hesabına aktardığını, parasının kalmadığını, sonra da kasayı kilitlediğini ifade etti. Turan Bey'e seslenen Sevgihan Hanım "Ben sana güvendim, adamsan çık konuşalım" dedi. Yıldıray Bey, çocuklarına Ordu'da annesi ve abisinin kızının baktığını söyledi. Rukiye Hanım anlaşmalı boşanmak istediğini, sadece çocuklar için bağlandığını, hafta sonu zaten eşi ile sık sık konuştuğunu, eşinin ısrarla dön dediğini ama kendisinin de ısrarla kabul etmediğini dile getirdi. 25 Eylül yani programa kadar eşi ile hiç iletişime geçmediğinden söz eden Rukiye Hanım, normalde de arayacak olduğunu ama programla aradığını belirtti. Rukiye Hanım, eşi ile zaten evliliğinin bitmiş olduğunu sadece çocuklar için bir arada durduklarını ama eşinin yayında resmen çok mutlu bir ilişkileri varmış gibi anlattığını iddia etti. Yıldıray bey güzel bir evlilikleri olduğunu savundu. Zemzem Hanım yayına çıktıktan sonra üzüntülü olduğunu, bir an önce eşinden boşanıp kurtulmak istediğini, bir kere affettiğini bir daha affetmeyeceğini, haklarını alıp boşanacağını açıkladı. Eşinin abisi ile konuştuğunu, gelsin güzellikle boşanalım dediğini ama eşinin gelmem dediğini aktardı. Zeki Bey kaçmadığını, kendi isteği ile gittiğini, ev tuttuğunu ve kendisinin yaşadığını, 49 yaşında bir insan olduğunu, kimseden kaçmadığını vurguladı. 29 Ağustos akşamı işi olduğu için evden çıkıp gittiğini anlatan Zeki Bey, daha önce Nejla Hanım ile ilişki yaşamadığını, eşinin iftira attığını belirtti. Melahat Hanım, Fatma ile Ahmet Bey'in kendilerini gezmeye geldiği zaman hiçbir şey bilmediğini, Ahmet Bey'in Adapazarı'nda teyzesi olduğunu ne konuştuklarını sordu. Ahmet Bey, kendisine taşın gel dediklerini, kabul etmediğini söyledi. Esra Erol, Ahmet Bey ile Fatma'nın yine Tik Tok çektiğini, neyin kafasını yaşadıklarını sordu. Fatma bir karar aldıklarını dile getirdi. Fatma, ablalarına da sorulabileceğini, eşi ile çok düşündüğünü, Cuma günü annesine karşı davranışı için çok pişman olduğunu, annesi de istiyorsa eğer barışmak istediğini söyledi. Melahat Hanım ile kızı Fatma sarıldı, Melahat Hanım, her zaman kızına kapısının açık olduğunu, hatasız kul olmayacağını, içini dökmek istediğini ama dökemediğini, ancak kızı gelirse yaralarının kapanacağını söyledi. Fatma, Ahmet Bey'in yanından ayrılmayacağını yineledi. Fatma, Esra Erol'un sorusu üzerine Ahmet Bey için hırsızlık yapacağını, eşi için canını bile vereceğini ama git biri ile tanış dese tanışmayacağını açıkladı. Esra Erol, Gülşah Hanım'ın çocuklarının biyolojik babasının Ahmet Bey olup olmadığı hakkında kesin bir şey olmadığını dile getirdi.

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