Esra Erol'da canlı izle! 27 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle! - Haberler
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Esra Erol'da canlı izle! 27 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

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Esra Erol'da canlı izle! 27 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

ATV'nin sevilen Programı Esra Erol'da yeni sezonu başladı. Esra Erol'da bugün ATV'da yeni sezonu heyecanlı bir şekilde devam ediyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! Esra Erol'da canlı izle! 27 Eylül Esra Erol'da canlı izle! Esra Erol Pazartesi izle! Esra Erol canlı izle! Esra Erolda canlı izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 27 Eylül Pazartesi Esra Erol'da canlı izle! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Esra Erol canlı izle! 14 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!Esra Erol

Yıldıray Bey, eşinin "3 çocuğumun ölüsünü öpeyim ben böyle bir şey yapmadım" dediğini, eşinin Muharrem Ovalı ile ilişkisi olduğunu, eşini babasının evine gönderdiğini, ama eşinin babası yerine komşu Hülya Hanım'a gittiğini söyledi. Kendisinin de kayınpederini aradığını, kızın bunları yapmış dediğini, sonra eşinin babasının yanına gitmediğin, komşuya gittiğini, orada komşuya "Eşim kızgın geri çıkacağım" dediğini belirtti. Yıldıray Bey eşinin gelmesini, koluna takı geri eve götüreceğini, affedeceğini, sevdiğini söyledi. Mahizer Hanım, eşinin "Beni boşamazsan seni gerekirse çocukların gözünün önünde öldürürüm" dediğini, sürekli farklı yerlerde yattığını, kayınpederinin de sorduğunu, baba huzurum yok dediğini, eşinin sürekli telefonla oynadığını, bir akşam gelip elbiselerini aldığını, "işe gidiyorum" dediğini, aradığını açmadığını, "Ben gidiyorum beni öldü sayın" dediğini anlattı. Rukiye Hanım eşi ile zaten boşanacak olduğunu, neden programa çıktığını sordu. Yıldıray Bey ağlayarak eşinin çocukları bırakıp neden gittiğini sordu. Rukiye Hanım Muharrem Bey ile kaçtığını ve onunla birlikte olduğunu itiraf ederek normalde boşandıktan sonra kaçmayı düşündüğünü ama duyulduğu için erken kaçtığını belirtti. Mahizer Hanım komşularına gidip eşimden şiddet görüyorum dediğini, eşinin komşusunun eşine bile baktığını, ilk defa aldatılmadığını söyledi. Rukiye Hanım, Mahizer Hanım ile telefonda da görüştüğünü, kendisine de yazabileceğini dile getirirken Muharrem Bey'den şu ana kadar şiddet görmediğini savundu. "Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de!

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Haber: Esra Erol'da canlı izle! 27 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle! - Haberler
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