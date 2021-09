Esra Erol'da canlı izle! 21 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 21 Eylül Salı Esra Erol'da canlı izle! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fadime Hanım ağlayarak stüdyoya geldi ve yurttan çıkmamış olmayı dilediğini, annesi yüzünden her akşam aradığını, hiç mi kendisini merak etmediğini, kira elektrik su her şeyin üzerine kaldığını, bu yaşında düşündüğü şeylerin bunlar olduğunu, kendi yaşındaki kızların koca düşündüğünü söyledi. Orhan Bey, Fatma Bacı'nın Arnavutköy tarafında oturuyor dediğini, numarasını ver görüşelim dediğini ama hiç vermediğini belirtti. Mehmet Akkaya 22 yıldır evli olduğu, 3 çocuğunun annesi Özlem Hanım'ı aradığını, eşinin evi terk ettiğini söyleyerek ağladı. Mehmet Bey, eşinin Temmuz'dan beri kayıp olduğunu söylerken Esra Erol Özlem Hanım'ın bulunduğunu açıkladı. Zalike Hanım, annelerin empati yapmasını, 16 yaşındaki bir çocuğun öz babasından tüm Türkiye'nin huzurunda "Seni de senden doğanı da istemiyorum" dediğini duyduğunu, kızının nasıl unutacağını sordu. Zalike Hanım, eşinin Arzu Hanım ile bir yer işletmiş olduklarını iddia ettikten sonra Akif Bey, Arzu Hanım'ın kendisinin sadece arkadaşı olduğunu, herhangi bir ilişkileri olmadığını, 2-2 buçuk yıldır tanıştıklarını söyledi. Melahat Hanım kızının baskı altında olduğunu öne sürünce Ahmet Bey, Melahat Hanım'ın arayıp kızımı istiyorum dediğini, getirdiğini, 1.500 TL parasını aldığını, borcum var dediğini onu da aldığını söyledi. Ahmet Bey Melahat Hanım'a "Anne" diye seslenince Melahat Hanım, anne denilmemesin istedi. Melahat Hanım, Ahmet Bey'in o çocuklar benim değil dediğini söylerken Ahmet Bey, Melahat Hanım'ın kendisini işe sokmaya söz verdiğini, kendi paraları bittiği için Melahat Hanım'ın böyle davrandığını ama birbirlerini sevdiğini iddia etti. Esra Erol, Fatma'nın dirseklerinde bazı şeyler olduğuna dikkat çekince Fatma dirseklerini, kolunu gösterdi ve izler olduğu görüldü. Eda, ne tepki vereceğini bilmediğini dile getirip kendisi hakkında çok kolay eleştiriler yapıldığını ama empati yapılması gerektiğini söyledi. Songül Hanım stüdyoya geldi ve koşarak kızına sarıldı, ağladı. Eda'nın kardeşleri stüdyomuza geldi ve koşarak Eda'ya sarıldılar ağladılar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem