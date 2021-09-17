Esra Erol'da canlı izle! 17 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 14 Eylül Salı Esra Erol'da canlı izle! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsmail Bey programa Gebze'den katıldığını, 23 yıldır evli olduğunu, 10 yılının çok iyi geçtiğini ama son 13 senedir ihanet dahil her şeyi gördüğünü, 2 kere eşini yakaladığını, 3'üncü defa olmaz dediğini ama eşinin bu sefer komple gittiğini söyledi. İsmail Bey eşi Dürdane Hanım'ın sabah 8 buçuk gibi hasta olan kızını hastaneye götürmeye gittiğini, sonra da eşinin gittiğini, şimdi tek isteğinin kızı olduğunu dile getirdi. Çocuklarına acıdığı için kendisini suçladığından söz eden İsmail Bey, 5 sene önce eşini görüntülü konuşurken yakaladığını, o zaman affetmiş olmasında hata olduğunu ifade etti. Eşinin de "ben görüştüm, yaptım bir hata" dediğini, itiraf ettiğini belirtti. İsmail bey'in kız kardeşi telefon hattına bağlandı. Hanımefendi, gelinlere daha çok yakın olduklarını, diğer geline de uyarıda bulunduğunu, ben sizin görümceniz değil kardeşinizim dediğini, ilk zamanlar küçük gelinin kendisine cephe aldığını, sonra o gelinin gittiğini, çok pişman olduğunu söyledi. Şu anda da Dürdane Hanım'ın kaçtığını anlatan hanımefendi, Satul Bey'in sağda solda "İstanbul'dan biri gelecek çocuklu" dediğini, küçük gelin Emine Hanım'ın arayıp "Dürdane'ye söyle sakın kaçmasın" dediğini ama kendisinin hiç konduramadığını ve yengesine bir şey demediğini belirtti. Esra Erol, havuz temizleyen birisinin canlı yayına çıktı diye neden işten çıkarıldığını sorunca Ahmet Bey yeniden iş bulacağını, zaten arsası da olduğunu, ev yapacağını dile getirdi. Ahmet Bey, eski eşinin çok kanser olduğunu, 15 sene eşine baktığını, şimdi olacak eşi yani Semra Hanım'a da öyle bakacağını, hastalıkta sağlıkta yanında olacağını iddia etti. Esra Erol, Semra Hanım'ın eşini aldatan birisi olduğunu dolayısı ile Ahmet Bey'in nasıl mutlu olacağını sorguladı. Ahmet Bey, Arif Bey hakkında özel olarak Esra Erol ile görüşmek istediğini söyledi. Arif Bey, Ahmet Bey yüzünden 15 yaşındaki kızının ağladığını, evine ateş düştüğünü söylüyor. Ahmet Bey hanımefendiye tazminat davası açacağını belirttikten sonra evliyken eşine ihanet etmediğini, ihaneti kabul etmeyeceğini ama Semra Hanım'ı kabul ettiğini dile getirdi. Ahmet Bey, Semra Hanım'ın kendisine doğruyu söylediğini, inandığını söyledi. Avukat Hülya Hanım, Ahmet Bey'in oğlunun "Avukat hanım babama parayı ben verdim ama gelecek olan kadının evli olduğunu bilmiyordum, bilseydim asla vermezdim" dediğini aktardı. Ahmet Bey, oğlu ile arasının bozuk olmadığını, gerçeği öğrendikten sonra konuştuklarını, oğlunun zor şartlarda hayatını kazandığını dile getirdi. Avukat Hülya Hanım, Ahmet Bey'in oğlunun gerektiğinde çöp bile topladığını açıkladıktan sonra Ahmet Bey o parayı oğluna geri vereceğini ifade etti. Ahmet Bey, buraya oğlu ile geldiğini zira oğlunun kendisine sahip çıkmak istediğini, yayına çıkmadığını zira teyzelerinden çekindiğini söyledi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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