Esra Erol'da canlı izle! 1 Ekim Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 1 Ekim Cuma Esra Erol'da canlı izle! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, Ersin Bey'in eşinin çocukları ile beraber evi terk edip başka bir kişiye kaçtığını, Ersin Bey'in eşi ile beraber bir adamı dolandırmayı düşündüklerini ama Ersin Bey'in eşinin o kişiye aşık olup gittiğini söyledi. Cemile Hanım Antalya'dan geldiğini, Abdullah Caner'in eşi olduğunu bağırarak söyleyip Esra Erol'un yayınını çok sevdiğini, çok güzel iş yaptığını, eşinin de bu programı çok sevdiğini demek ki bu işleri yapmaya karar verdiğini söyledi. 32 yıllık eşi tarafından aldatıldığını söyleyen Cemile Hanım, kendi canının çok yandığını, kimsenin canının yanmamasını, gece ağlayıp gündüz çalıştığını, Abdullah Bey'in bunu neden yaptığını, Filiz Saylan'ın kendisinden değerli olup olmadığını sorup eşini buraya istediğini vurguladı. Muhabir Caner, sabah saatlerinden beri Sedanur'u aradıklarını ve Sedanur'u bulduklarını, Sedanur'un yayından sonra babasına uzaklaştırma kararı aldırdığını, Sedanur'un devlet korumasında olduğunu, ailesinden uzakta yaşamak ve ailesi ile görüşmek istemediğini söylediğini açıkladı.Esra Erol, Sedanur'un ailesinden baskı gördüğünü, psikolojik baskıya uğradığını söylediğini aktardı. Mustafa Bey stüdyo arkasından canlı yayına katıldı ve eşi yüzünden rezil olduğunu, o yüzden stüdyoya gelmek istemediğini, çocuklarının perişan olduğunu, eşi yüzünden çocuğunun öldüğünü iddia etti. Mustafa Bey eşi ile İstanbul'da berberde tanıştığını, ilk İstanbul'da yaşadıklarını söyleyip eşinin başkasından çocuk yaptığını, bir an önce boşanıp yoluna gitmek istediğini dile getirdi Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem