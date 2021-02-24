Esra Erol'da avukat olan Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında? Hülya Kuran'ın eşi kimdir?

Merakla takip edilen programlardan biri olan Esra Erol'da yer alan avukatın hayatı merak ediliyor. Başarılı avukat Hülya Kuran hakkında Esra Erol'da avukat olan Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında? Hülya Kuran'ın eşi kimdir? sorularının yanıtlar araştırılıyor.

ATV ekranlarının sevilen programlarında olan Esra Erol'da yer alan avukat hakkında Esra Erol'da avukat olan Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında? Hülya Kuran'ın eşi kimdir?

AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

Esra Erol programında ekran yüzü olarak Hülya Kuran karşımıza çıkmaktadır. Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.

Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli.

HÜLYA KURAN'IN EŞİ SELAMİ KURAN KİMDİR?

Eşi Selami Kuran bir hukuk profesörü. Evli olan Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var. Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor.

ATV'de Esra Erol'un programında yer alan avukat Hülya Kuran eşi ve çocukları ile mutlu bir evliliğe sahip.

Kocası Selami Kuran hukuk profesörü, Ahmet Kuran adında bir oğlu ile Zeynep Kuran adında bir kızı var. Saray yavrusu gibi bir evde yaşayan Hülya Kuran ile eşi arasında yaş farkı çokmuş gibi görünüyor. Ancak 23 yıl önceki düğün fotoğraflarına bakıldığında durum anlaşılıyor.