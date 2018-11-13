Esra Erol, Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, annelerini 2 aydır hastanede bilen çocukların anneleriyle kavuşma anı başta Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında annelerini 2 aydır hastanede bilen çocukların anneleriyle kavuşma anı başta Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.
İZLEYENLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" birbirinden ilginç hayat hikayelerine mutlu son arıyor. 13 Kasım Salı günü yayınlanan programda duygu dolu anlar yaşandı. İki çocuk annesi Özlem Dikici evini terk etti. Eşi Murat ise çocuklarına, "Anneniz doktora gitti" dedi. Annelerinin 2 aydır hastanede bilen çocuklar canlı yayında anneleriyle buluştu. O anlar Esra Erol'u ve stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
YORUMLAR (22)
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Program için yıllık 2 trilyon kazandan, ben de ağlarım yalandan. Millet de açlıktan inim inim ağlıyor. Hem de hakiki gözyaşı dökerekCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Olan çocuklara oluyor be 3 günlük dünya için çocukları mutsuz etmeyiniz. Çocuklarını seven çocuklarının hatırına katlanır evliliğe katlanmıyorsa çocuklarını sevmiyorlar demektir. Ey çocuklar sizde böyle yapan anne ve babayı çokta sevmeyiniz. Çünkü onlar sizi yeterince sevmedi.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Esra Erol yeter artik,insanlari sömürmekten vazgecinCevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
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Esra Erol baristirsin bu yuva kurtulur avukat hanım ayırmak taraftarı bence yanlış destek alsinlarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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sömürün duyguları reyting vampirleriCevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır