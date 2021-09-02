Esra Erol canlı izle! Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

ATV'nin sevilen Programı Esra Erol'da yeni sezonu başladı. Esra Erol'da bugün ATV'da yeni sezonu heyecanlı bir şekilde devam ediyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! Esra Erol'da canlı izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam edioyr. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol birbirine dargın ve kızgın olan aile fertlerinin bir araya gelecek olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirirken Büşra Hanım da bugün farklı hissettiğini, eşi ailesi ile yüzleşeceği için biraz heyecanlı olduğunu belirtti. Bayram Bey ailesinin kendisini daha baştan bu hale sokmaması gerektiğini, şu an torunlarını seviyor olabileceklerini, en başta bu olayların yaşanmamış olmasını diledi. Ayşe Hanım ve Mehmet Utuş stüdyoya geldi, ağlamaya başladılar. Büşra Hanım ve Bayram Bey hoş geldin bile demek istemediklerini söylerken Büşra Hanım eşinin ailesinin oğullarını kenara attığını ifade etti. Hatice Hanım, 7 Ağustos tarihinde Gülcan Hanım'ın kendi yanına geldiğini kabul ederek Uğur Bey'in "Siz şebekesiniz" lafına tepki gösterdi ve şebeke olmadığını savundu. Gülcan Hanım'ın "Ben evimden ayrıldım, ev kiralayacağım ve tek başıma yaşayacağım, kızımla düzen kuracağım" dediğini aktaran Hatice Hanım, Uğur Bey'in "Benim paramı çaldınız" demesini kabul etmeyerek kimsenin parasını almadığını dile getirdi. Hatice Hanım, 7 Ağustos tarihinde Gülcan Hanım'ın kendi yanına geldiğini kabul ederek Uğur Bey'in "Siz şebekesiniz" lafına tepki gösterdi ve şebeke olmadığını savundu. Gülcan Hanım'ın "Ben evimden ayrıldım, ev kiralayacağım ve tek başıma yaşayacağım, kızımla düzen kuracağım" dediğini aktaran Hatice Hanım, Uğur Bey'in "Benim paramı çaldınız" demesini kabul etmeyerek kimsenin parasını almadığını dile getirdi. Şehri Hanım bir çukurun içerisinde olduğunu, unutmaya çalışsa da unutamadığını, yardım istediğini, kızının tedavi olmasını istediğini, kızının arkasındaki şebekelerin bulunmasını istediğini söyledi. Esra Erol, Gamze ile önce baş başa görüşmek istediğini, daha sonra ailesi ile bir araya getirilmenin daha iyi olacağını dile getirdi. Şehri Hanım, programın başlama tarihine bakıp gün saydığını, kızına kavuşmak için programın başlamasını beklediğini söyledikten sonra Esra Erol'a sarılıp ağladı ve daha sonra Şehri Hanım ile Halil Bey stüdyodan çıktı. Gamze stüdyoya geldi. Annesinin biraz daha yumuşamış olduğunu söyleyen Gamze, annesinin bugünkü halinden etkilendiğini ama kararından vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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