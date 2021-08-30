Esra Erol canlı izle! Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki!

ATV'nin sevilen Programı Esra Erol'da yeni sezonu açıyor. Esra Erol'da bugün ATV'da yeni sezonu açıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un yeni sezonda programa ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol başlama tarihi belli odu mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da programı bugün 16.20'de ekrana dönüyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ESRA EROL KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Mayıs 1982

kaç yaşında: 39 yıl yaşında

Nereli: İstanbul,

Boy: 1,66 m

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ESRA EROL CANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ