Esra Erol canlı izle! Esra Erol 26 Mayıs Çarşamba! Esra Erol kardeşinin eşiyle kaçan adam!

ATV Canlı Esra Erol izle! 26 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol canlı izle! Esra Erol 26 Mayıs Çarşamba! Esra Erol kardeşinin eşiyle kaçan adam! Esra Erol Mualla - Hüseyin olayı!

ATV Canlı Esra Erol izle! 26 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol canlı izle! Esra Erol 26 Mayıs Çarşamba! Esra Erol kardeşinin eşiyle kaçan adam! Esra Erol Mualla - Hüseyin olayı!

ESRA EROL KARDEŞİNİN KOCASI EŞİYLE KAÇAN ADAM

Esra Erol'un programına konuk olan Mualla Hanım, eşi Hüseyin ve kardeşinin karısı Pınar'ın birlikte kaçtığını söyledi. "Böyle bir rezillik olabilir mi?" diyerek isyan eden kadın, "Eşim bir kere kardeşimin karısını alıp tek odalı köy evine götürdü ve 6 saat birlikte kaldı, ben de dışarıda onları çektim. Şimdi de birlikte yaşıyorlar bir de utanmadan el ele kol kola geziyorlar" dedi.

Programa katılan Mualla Hanım, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kadının sesi olmalıyız dediniz, bende o yüzden buradayım. Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor. Bunları ben tek tek kanıtladım. Sizin ekibinize de yolladım her fotoğrafı. Birlikte yaşıyorlar şuan da. El ele kol kola geziyorlar Esra Hanım. Böyle bir rezillik olabilir mi?"

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE