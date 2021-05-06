Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 6 Mayıs ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 6 Mayıs 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 6 Mayıs Perşembe ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 8 Nisan 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 8 Nisan Perşembe ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Mayıs Nisan Perşembe 2021) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çocukların babası Mehmet mi? canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Kocası Ahmet neler yaptı? Nazlı'nın yanına kaçtığı Cüneyt'in işlediği cinayet kan dondurdu! Nazlı'dan herkesi şoke edecek büyük karar! Esra Erol günlerdir kayıp olan Muteber'i buldu! Yanına kaçtığı Arif Aslan'la bağlantısı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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