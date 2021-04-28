Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 28 Nisan ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 28 Nisan 2021 Çarşamba ekranlara gelecek. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 28 Nisan Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Meral ve Yalçın cephesinde son perde! Yaşar ve karısı Ayten canlı yayında yüzleşecek! Muammer ve Gülhan bir kez daha Esra Erol'da! Herkesi şoke edecek gelişme! 14 yıldır eşinden şiddet gören Fadime'nin büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL CANLI İZLE - TIKLA - 28 NİSAN

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Meral ve Yalçın cephesinde son perde! Yaşar ve karısı Ayten canlı yayında yüzleşecek! Muammer ve Gülhan bir kez daha Esra Erol'da! Herkesi şoke edecek gelişme! 14 yıldır eşinden şiddet gören Fadime'nin büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....