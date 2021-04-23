Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 23 Nisan ATV yayın akışı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 23 Nisan ATV yayın akışı!

Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 23 Nisan ATV yayın akışı!
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 23 Nisan 2021 Cuma ekranlara gelecek. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 23 Nisan Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma ) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; süpürgeyle, çaydanlık ve tencereyle dövüyordu dedi, hiç kimse Muammer'e inanmadı! Dün akşam yayın bitti ortalık karıştı! Şoke eden şiddet görüntüleri! 2 arkadaşıyla birlikte evden kaçtı, gece yarısı babasını arayıp geliyorum dedi! Eda sözünü tuttu mu? Gülhan'ın çocuğunun babası Sezai mi? Kar maskeli adam odamıza girip beni bayılttı, daha sonra karım ve en yakın akrabam kaçtı dedi! Şakir ve Songül arasında büyük yüzleşme! 'Kocam beni kapı komşumla aldattı' diyen Asiye Hanım'ın akılalmaz iddiası! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL CANLI İZLE - TIKLA - 23 NİSAN

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral barışacak mı boşanacak mı? Yıllarca çocuğuna işkence yapıp Murat'la kaçan Dursun nerede? DNA testi açıklandı, ortalık karıştı! Peki bebeğin babası kim? Havva ve kocası Ayhan arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil
Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Serdar Ortaç Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Yılmaz Vural Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 23 Nisan ATV yayın akışı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:52:34. #1.14#

title