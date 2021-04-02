Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 2 Nisan ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 2 Nisan 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 2 Nisan Cuma ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 1 Nisan 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 2 Nisan Cuma ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Nisan Cuma 2021 ) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Salih'in Keziban'a son teklifi ne? Mine ve Özkan evlendiler, ortadan kayboldular! En son nerede görüldüler? İki elti kocalarını bıraktı, Muammer Ay'a kaçtı! 40 gün aynı evde yaşadığı Yasemin tarafından dolandırılan Ercan'ın isyanı! Öldürülme korkusuyla saklanan Rümeysa'yı Esra Erol kurtardı! Bugün hesaplaşma vakti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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