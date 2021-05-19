Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol 19 Mayıs canlı yayın izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! 19 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 19 Mayıs Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 19 Mayıs Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle! Tüm gelişmeler için 19 Mayıs Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle! İşte detaylar haberimizde…

ESRA EROL CANLI İZLE!

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

• 08.00 Kahvaltı Haberleri

• 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

• 13:00 ATV Gün Ortası

• 14:00 Beni Bırakma

• 16:20 Esra Erol'da

• 19:00 ATV Ana Haber

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.