Esra Erol canlı izle! 9 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam edioyr.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali Bey kendisinin çok fedakar bir baba olduğunu söyleyip kendisine iftira atanlara beddua etti. Ferdane Hanım asla kızına şiddet uygulamadığını iddia ederken Cumali Bey kızını ehliyete bile yazdırdığını, sen araba kullan ben bisiklet kullanırım dediğini söyledi. Cumali Bey, kızının kendilerine yaşattıklarından sonra çok kilo verdiğini belirtip kendisinin sorulmasını, çok iyi bir baba olduğunu savundu. Ferdane Hanım, Ayşe Hanım'a beddua etti. Esra Erol, Furkan Bey'in babası ile alakalı olumsuz konuştuğunu söylerken Furkan Bey 26 yaşında olduğunu, daha babasının suratını yeni gördüğünü, babasının kendisi daha 3 yaşındayken kendisini bıraktığını, annesinin babasından çok şiddet gördüğünü, şu anda dedesi ile yaşadığını dile getirdi.

Furkan Bey, babasının 3 evlilik yaptığını, annesinin öz olarak 2 kardeşi olduğunu, 5 tane de diğerlerinden olduğunu belirtip babasının kendisini hiç aramadığını, evlendiğini, çocuğu bile olduğunu ama babasının hiç arayıp sormadığını savundu. Babasının hiç zengin olmadığını ifade etti. Ayşe Hanım, Zülalnur'un 21 yaşında olduğunu, zorla tutmadığını, kendi yanında çalıştığını dile getirdi. Esra Erol, ailenin de söylediği üzere kadınların farklı bir yöne çekilme ihtimalini sordu. Ayşe Hanım, işletmeci olduğunu, Ateşoğlu Bey'in de şef olduğunu, 4-5 senedir beraber çalıştıklarını belirtti. Esra Erol, Emine Hanım'ın küfür etmesine sinirlendi ve insanların sakin olması için konuşma yaptı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Raziye Hanım, Esra Erol'un sorusu üzerine oğlunu ve Elif'i kimin sakladığını bilmediğini, oğlunun giderken 600 TL'si olduğunu, ne yiyip içtiklerini bilmediğini belirtti. Raziye Hanım kayıp başvurusu yapmadığını söyledikten sonra Elif ve oğlunun birlikte olmasını istediğini ama böyle olmayacağını vurguladı. Ayşe Hanım, 15 gün Zafer Bey'in evinde kaldığını, diğer damadının da eve gelmek istediğini, diğer damadın Yasemin Hanım'ı arayıp geleceğiz dediğini, Zafer Bey'in de "Seni aradılar, beni aramadılar" dediğini ve alkol alıp eve geldiğini iddia etti. Ayşe Hanım köyden bir şeyler getirdiğini, Zafer Bey'in o eşyaların hepsini kapıdan dışarı attığını belirtti. Yasemin Hanım, bunu yapmanın resmen annesini evden kovmak olduğunu vurguladı. Zafer Bey, eve gelenlerin hepsini karşısına dizdiğini, kayınçosuna "Bir kere beni aramadın" dediğini, gelinin de ben bir dakika bile duramam dediğini, kendisinin de sizi zorla tutmuyorum dediğini anlattı.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE!