Esra Erol canlı izle! 6 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam edioyr.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sena Hanım, programa boşanmak için geldiğini söyleyerek evden ayrılıp Yıldırım Bey'in yanına gittiğinde yaşadıklarını düşündüğünü dile getirdi. Eşine nerede olduğunu söylediğinden söz eden Sena Hanım, eşinin bunu bilmesine rağmen neden polise gittiğini bilmediğini ifade etti. Sena Hanım, eşine korkudan ben kadın sığınma evindeyim dediğini sözlerine ekledi ve eşinin gelmesine değil çocukları göreceğine sevindiğini söyledi. Mustafa Bey stüdyoya geldi. Eşini görünce ağlayan Mustafa Bey eşinin kendisini terk etmesini istemediğini, eşini çok sevdiğini belirtti.Sena Hanım Öznur Hanım'ın kendisinin moralini bozduğunu, sinirlendiğini dile getirdi. Mustafa Bey buraya eşinin moralini bozmaya gelmediğini, buraya gelirken eşi için yüksek katlı doğalgazlı ev bile tuttuğunu ifade etti. Mustafa Bey eşinin yanına kalkarak ayaklarının aşkına doğru gittiğini söyledi ve eşini asla bırakmayacağını, gerekirse parklarda yatacağını, zamanın her şeye ilaç olduğunu, eşine sahip çıkmasının Tanrı'nın bir isteği olduğunu dile getirdi. Göknur Hanım, Esra Erol'un söylemi üzerine eşinden kurtulacak olduğuna sevindiğini, asla eşinin kendisini istememesine üzülmediğini iddia etti. Çocuğunun velayetini eşine vermeyi kabul eden Göknur Hanım, çocuklarını kendi hayatını düzene sokunca alacağını zira şu an geliri olmadığını sözlerine ekledi. İsa Bey kızının da eşi gibi psikolojisinin bozulduğunu dile getirirken Göknur Hanım tüm bunların eşi yüzünden olduğunu ileri sürdü. Göknur Hanım, kızının şu an Yunus Bey'e baba dese de 2 gün sonra unuttuğunu söyledi. Esra Erol DNA testinin yapılacağı bilgisini verdi. Gülcan Hanım, Resul Bey ve annesinin haberinin sonradan olduğunu, Resul Bey istediği için Resul Bey'in ailesinin bir şey diyemediğini söyledi. Gülcan Hanım, yanında götürdüğü para ile Resul Bey'in kendisini yanında tutmasının alakası olmadığını, haberleri bile olmadığını iddia etti. Abisine anlattığı zaman Resul Bey'in ailesinin paradan haberi olduğunu sözlerine ekledi.

