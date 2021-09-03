Esra Erol canlı izle! 3 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

ATV'nin sevilen Programı Esra Erol'da yeni sezonu başladı. Esra Erol'da bugün ATV'da yeni sezonu heyecanlı bir şekilde devam ediyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! Esra Erol'da canlı izle! 3 Eylül Esra Erol'da canlı izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam edioyr. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 3 Eylül Cuma Esra Erol'da canlı izle!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, Sena Karaboğa'nın bir kaybını aramak için gelmediğini, Sena Hanım'ın kayıp olduğunu, Sena Hanım'ı arayan kişilerin arandığını söyledi. Sena Hanım, evli olduğunu ve ailesi tarafından arandığını dile getirip birkaç gün önce evi terk edip Tik Tok'ta tanıştığı Yıldırım Aslan'ın yanına kaçtığını ve şimdi de Esra Erol'a sığındığını belirtti. Sena Hanım aslında kendisinin kayıp olmadığını ama eşinin kayıp başvurusu yaptığını, yoksa bilerek evden kaçtığını ifade ederek eşi tarafının alkol kullanıp kendisine şiddet uygulandığını iddia etti. Sena Hanım, eşi ile Zonguldak'ta yaşadığını, 2 çocuğu olduğunu söyledikten sonra 26 Ağustos tarihinde evden hastaneye gidiyorum diye yalan söyleyip evden çıktığını ve kaçtığını anlattı. Göknur Hanım, 2 çocuğunun velayetini alacağını belirttikten sonra çocuğunun yerde olduğu görüntülerin gerçekte olmadığını, başka bir olay olduğunu, çocuğun kendisini aniden yere attığını, sonra hemen kaldırdığını savundu. Göknur Hanım, ilk başta Hüseyin Bey'e kaçtığını, 11 ay kaldığını, 2,5 aylık hamile olduğunu öğrendiğini geri döndüğünü, sonra yine gittiğinde de Hüseyin Bey'den Yunus Bey'e kaçtığını söyledi. Göknur Hanım, Hüseyin Bey'in kendisi ile evlenmek istediğini, kendisi de kabul etmediği için kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü. Yunus Bey, Hüseyin Bey'in "Bu benim evleneceğim insan" diye bir söylemde bulunmadığını söyledikten sonra Göknur Hanım'ın bir anda kendi yanına kaçtığını, abisi ile tartışmış olduğunu anlattı. Yunus Bey, Göknur Hanım'ın çocuğunun yerde olduğu görüntülerin Göknur Hanım'ın eşyalarını almak için Hüseyin Bey'in çektiğini, tehdit ettiğini iddia etti. Yunus Bey hem Hüseyin Bey'den hem de İsa Bey'den tehdit aldığını dile getirdi. Yunus Bey, Hüseyin Bey'in "Bu benim evleneceğim insan" diye bir söylemde bulunmadığını söyledikten sonra Göknur Hanım'ın bir anda kendi yanına kaçtığını, abisi ile tartışmış olduğunu anlattı. Yunus Bey, Göknur Hanım'ın çocuğunun yerde olduğu görüntülerin Göknur Hanım'ın eşyalarını almak için Hüseyin Bey'in çektiğini, tehdit ettiğini iddia etti. Yunus Bey hem Hüseyin Bey'den hem de İsa Bey'den tehdit aldığını dile getirdi. Esra Erol, dün Gamze otele gittiğinde diğer konukların Gamze için pasta yaptırdığını, çok sevindiklerini söyledi. Gamze, pasta kesildikten sonra ailesi ile anlaşamamaya başladıklarını zira ailesinin kendisini dinlemediğini, "Hayatınızdan çıkmam ama Antalya'da yaşayacağım" dediğini, ailesinin bunu kabul etmediğini dile getirdi.Gamze, Oğuzhan Bey'i görmek istemediğini söyleyerek fotoğrafına bakmayacağını dile getirdi. Oğuzhan Bey'in kendisine zarar vermediğinden bahseden Gamze, sadece Oğuzhan Bey ile anlaşamayacağını anladığını ifade etti ve Oğuzhan Bey'in evli olduğunu bildiğini dile getirdi. Halil Bey kızının herkesi sildiğini, sadece bir yere odaklandığını söyledi. Gamze, babasının çektiği krediyi şu an ödeyemeyeceğini dile getirerek eve çıkacağını belirtip bu akşam gideceğini ileri sürdü.

