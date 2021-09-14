Esra Erol canlı izle! 14 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle! - Haberler
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Esra Erol canlı izle! 14 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

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Esra Erol canlı izle! 14 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

ATV'nin sevilen Programı Esra Erol'da yeni sezonu başladı. Esra Erol'da bugün ATV'da yeni sezonu heyecanlı bir şekilde devam ediyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! Esra Erol'da canlı izle! 14 Eylül Esra Erol'da canlı izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 14 Eylül Salı Esra Erol'da canlı izle!

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

Esra Erol canlı izle! 14 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayseri'den gelen Salih Erdoğan, eşinin eşyaları, elektrikli süpürge dahil alıp götürdüğünü, eve serecek hiçbir şeyi kalmadığını, boşanmak istediğini söyledi. Eşi İmral Erdoğan'ın nerede olduğunu bilmediğinden söz eden Salih Bey 24 yıldır evli olduğunu, 2 çocuğu olduğunu, eşinin bunu ikinci kez yaptığını, 6 Eylül tarihinde eşinin gittiğini dile getirdi. Veysel Bey kızının görmeyeli 49 gün olduğunu söylerken Hülya Hanım gözyaşları içerisinde kızını bekledi. Rüveyda stüdyoya gelince anne ve babası ile sarıldılar. Rüveyda aşırı iyi olduğunu söylerken Hülya Hanım hiç iyi olmadığını, gece gündüz hep kızını düşündüğünü söyledi. Esra Erol, reklam arasında Rüveyda ile sohbet ettiklerini belirterek aslında üniversiteye giriş hakkı olduğunu ama Rüveyda'nın kullanmadığını söyledi. Tuğçe Hanım hafta sonu çocuğu ile bir araya geldiğini söyleyerek Esra Erol'a teşekkür etti ve hatalı olduğu için ailesinden, herkesten özür diledi. Hanife Hanım, gelininin "Kayınvalidem olmasa biz mutlu olurduk" dediğinin doğru olmadığını, gelinine ayrı ev açtığını, kendisini de zaten bıçakla kovaladığını dile getirdi. Esra Erol, Elif Hanım'ın annesi babası ve kardeşini bulduğunu açıkladı. Elif Hanım, Esra Erol'a sarılmak istediğini söyledi. Esra Erol, Muktalip Bey'in 1995 yılında vefat etmiş olduğunu söyleyince Elif Hanım buna hazırlıklı olduğunu, ona karşı duygusuz olduğunu belirtti. Fatma Hanım, 35 senedir neler çektiğini söyleyerek ağladı ve kızına seslendi. Elif Hanım da gözyaşlarını tutamazken annesine kendilerini neden bıraktığını sordu. Esra Erol, 5 kardeş olunduğunu, 3'ünün yetiştirme yurduna verildiğini söyledi. Elif Hanım, Şehriban Hanım ile yüzleşmek istediğini belirtti. Esra Erol, Mitat Bey'in resmi nikahlı eşinden ve kimlikli olan bir çocuğu olduğunu, adının Özlem olduğunu açıkladı.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

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Haber: Esra Erol canlı izle! 14 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle! - Haberler
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