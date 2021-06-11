Esra Erol canlı izle! 11 Haziran Esra Erol canlı yayın izle! Esra Erol saat kaçta?

Esra Erol saat kaçta başlıyor sorusu izleyiciler tarafından takip ediliyor. Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında başlıyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Esra Erol saat kaçta? Esra Erol canlı izle!

Esra Erol saat kaçta başlıyor sorusu izleyiciler tarafından takip ediliyor. Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında başlıyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Esra Erol saat kaçta? Esra Erol canlı izle!

ESRA EROL CANLI İZLE!

ESRA EROL KAÇTA BAŞLIYOR?



Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor

Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.