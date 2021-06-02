Esra Erol bugünkü bölüm izle! 2 Haziran Esra Erol izle!

ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilen programı Esra Erol'da bugün ilginç olaylara sahne oldu. Esra Erol bugünkü bölüm izle! 2 Haziran Esra Erol izle! Esra Erol saat kaçta? Esra Erol Fatoş kim? Esra Erol Fatoş kaç yaşında? Esra Erol Suat kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Suat Sarı nereli? Suat mı, Fatoş mu haklı? Esra Erol Suat - Fatoş boşanacak mı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilen programı Esra Erol'da bugün ilginç olaylara sahne oldu. Esra Erol bugünkü bölüm izle! 2 Haziran Esra Erol izle! Esra Erol saat kaçta? Esra Erol Fatoş kim? Esra Erol Fatoş kaç yaşında? Esra Erol Suat kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Suat Sarı nereli? Suat mı, Fatoş mu haklı? Esra Erol Suat - Fatoş boşanacak mı?

ESRA EROL SUAT KİM?

Esra Erol programında evli çift programa damga vurdu. Kendisinden 15 yaş küçük eşinden boşanmak istemeyen Fatoş, eşinin kendisini aldattığını ifade etti. Adana'da yaşayan Suat, eşinin adını döveme yaptırdığını ve pişman olduğunu dile getirdi. 4 yıldır da nikahlı çift boşanıp boşanmayacağı yarın kesinleşecek. Yapılan instagram oylamasında yüksek puanla Suat haklı çıktı.

ESRA EROL 2 HAZİRAN İZLE

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.