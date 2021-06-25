Esra Erol bugün sezon finali yapacak? Esra Erol bitiyor mu?

Hafta içi ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol sezon finali yapacak. Peki, Esra Erol bugün sezon finali yapacak? Esra Erol bitiyor mu? Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak.

Esra Erol saat kaçta başlıyor sorusu izleyiciler tarafından takip ediliyor. Esra Erol'da hafta içi her gün canlı olarak ATV ekranlarında başlıyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Peki, Esra Erol saat kaçta? Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol canlı izle! 15 Haziran Salı Esra Erol canlı yayın izle! Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak 2021? Esra Erol ne zaman bitecek?

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor

ESRA EROL NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK 2021?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 26 Haziran 2021 tarihinde final yapması bekleniyor. Esra Erol'un Eylül ayında tekrar ATV ekranlarına dönmesi bekleniyor.