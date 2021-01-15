Esra Erol Bahar kimdir? Bahar Aydın kimdir, kaç kaşında?
15.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:31
Esra Erol Bahar merak edilen isimler arasında. Bahar, Mehmet ile yaşadığı büyük aşk ile tanındı. Peki, Esra Erol Bahar kimdir? Bahar Aydın kimdir, kaç kaşında?
ATV'de yayınlanan Esra Erol programında yer alan Bahar Aydın merak ediliyor. İşte detaylar...
BAHAR AYDIN KİMDİR?
Bahar Aydın 32 yaşında ve İstanbul da yaşıyor. Bahar Aydın modaevi sahibi. Bahar Aydı'ın instagram hesabı ASKİNBAHARYDİN