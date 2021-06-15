Esra Erol Ayşe! Esra Erol kocasını öldüren kadın! Kocasını Ayşe mi öldürdü?
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Esra Erol Ayşe! Esra Erol kocasını öldüren kadın! Kocasını Ayşe mi öldürdü?

Esra Erol Ayşe! Esra Erol kocasını öldüren kadın! Kocasını Ayşe mi öldürdü?
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Eşi ile barışmak için Esra Erol programına başvurulan Ayşe ile şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı. Peki, Esra Erol Ayşe! Esra Erol Ayşe olayı nedir?

Eşi ile barışmak için Esra Erol programına başvurulan Ayşe ile şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı. Peki, Esra Erol Ayşe! Esra Erol Ayşe olayı nedir?

ESRA EROL AYŞE OLAYI

Kocası ile barışmak için Esra Erol programına katılan Ayşe hakkında iddialar ortaya atıldı. İddialar arasında eski eşini öldürüp, suçu çocuğunun üzerine attığı iddia edildi. Programa bağlanan kişilerin Ayşe Hanım'ın 19 yaşındaki oğlunun cinayeti üstlendiği iddiası ortalığı karıştırdı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor

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Esra Erol Ayşe! Esra Erol kocasını öldüren kadın! Kocasını Ayşe mi öldürdü? - Haberler
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