Esra Erol Ayşe! Esra Erol Ayşe eşini mi öldürdü?
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Esra Erol Ayşe! Esra Erol Ayşe eşini mi öldürdü?

Esra Erol Ayşe! Esra Erol Ayşe eşini mi öldürdü?
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Ayşe İpek isimli kadın, evden kaçan kocasını bulmak için Esra Erol'un programına çıktı. Ayşe'nin açıklamalarında ve telefon bağlantılarda cinayet ve aşk itirafları şaşırttı. Peki, Esra Erol Ayşe! Esra Erol Ayşe eşini mi öldürdü?

Ayşe İpek isimli kadın, evden kaçan kocasını bulmak için Esra Erol'un programına çıktı. Ayşe'nin açıklamalarında ve telefon bağlantılarda cinayet ve aşk itirafları şaşırttı. Peki, Esra Erol Ayşe! Esra Erol Ayşe eşini mi öldürdü?

ESRA EROL AYŞE EŞİNİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Programa çıktığından beri ilk eşinin yaşadığını ileri süren Ayşe İpek, ilk açıklamasında "Eşim gittiği kadınlardan hastalık kapınca tüfekle kendini öldürmüş" dedi. Gelen ihbarlardan sonra cinayeti itiraf eden kadın, "Oğlum, kayınpederim ve kocam varmış. Bir tartışma olmuş ve oğlum orada babasını öldürmüş" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL AYŞE VE KAYINPEDERİ

Ayşe İpek isimli kadın, evden kaçan kocasını bulmak için Esra Erol'un programına çıktı. Ancak canlı yayına gelen ihbarlarda Ayşe İpek'in ilk eşini öldürüldüğü iddia edildi. Programın başında eşinin yaşadığını söyleyen kadın, ihbarlardan sonra "Bir tartışma çıkmış oğlum, babasını öldürmüş" diyerek cinayet itirafında bulundu. Dün yine Esra Erol'un programına çıkan kadın, bu seferde kayınpederiyle ilgili ağızları açık bırakan iddialarda bulundu.

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