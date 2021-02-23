Esra Erol ATV Canlı izle! 23 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 23 Şubat Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 23 Şubat 2021 Salı ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

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43 yıllık evlilik yıkılacak mı yoksa karı-koca barışacak mı? Havva teyzenin kocası Süleyman Esra Erol'da canlı yayınında.

Bu görüntüler çok konuşulacak! Karısı Büşra, en yakın arkadaşıyla kaçtı o da yetmedi "Karnımdaki bebeğin babası sen değilsin" dedi!

Kocası bir mektup bıraktı ve 1 Şubat'ta kayıplara ansızın ortadan kayboldu! Giden kocasının ardından isyan eden Havva'nın tek isteği bir an önce kocasını bulmak!

Evler ayrıldı, 43 yıllık bir yuva kocasının kötü alışkanlığı yüzünden yıkılma noktasına geldi! Havva teyzenin giden kocasının ardından feryadı!

Kayıp Yağmur'la ilgili son dakika gelişmesi ve daha fazlası Atv canlı yayınında...