Esra Erol ATV Canlı izle! 2 Mart ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 2 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 2 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

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Esra Erol canlı yayınında bugün, (2 Mart2021 Salı ) neler yaşanıyor? Yavuz Bey stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Bir kocadan skandal sözler! "Sosyal medyada yer alan uygunsuz videodaki kadın sensin diye kocam bana iftira attı" diyen Filiz Hanım'ın isyanı Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Evde temizlik yaparken gizlice annesinin telefonunu aldı, bir anda ortadan kayboldu! Gülcünaz Hanım'ın kızı Zeynep ile ilgili büyük şüphesi ne? Bitti denilen 43 yıllık evlilikte Süleyman Bey'in son kararı ne? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında...

Yavuz Bey stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde!

"Sosyal medyada yer alan uygunsuz videodaki kadın sensin diye kocam bana iftira attı" Filiz Hanım'ın çok konuşulacak isyanı!

Bu görüntüler çok konuşulacak! Karısı Büşra, en yakın arkadaşıyla kaçtı o da yetmedi "Karnımdaki bebeğin babası sen değilsin" dedi!

Aytaç'tan çok konuşulacak skandal sözler!

En son 12 yaşındayken annesini gördü ve 12 yıldır annesinden hiçbir haber alamıyor!

Hayriye teyze ve adını "Esra" koyduğu ineğiyle Ordu'da ki köyünden canlı yayın!

Kocası bir mektup bıraktı ve 1 Şubat'ta kayıplara ansızın ortadan kayboldu! Giden kocasının ardından isyan eden Havva'nın tek isteği bir an önce kocasını bulmak!

Evler ayrıldı, 43 yıllık bir yuva kocasının kötü alışkanlığı yüzünden yıkılma noktasına geldi! Havva teyzenin giden kocasının ardından feryadı!

Kayıp Yağmur'la ilgili son dakika gelişmesi ve daha fazlası Atv canlı yayınında...