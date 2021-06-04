Esra Erol 60 yaşındaki Ayten Teyze ve 28 yaşındaki Mustafa Korkmaz olayı!
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Esra Erol 60 yaşındaki Ayten Teyze ve 28 yaşındaki Mustafa Korkmaz olayı!

Esra Erol 60 yaşındaki Ayten Teyze ve 28 yaşındaki Mustafa Korkmaz olayı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

4 Haziran Cuma tarihinde yayınlanan Esra Erol programında ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol 60 yaşındaki Ayten Teyze ve 28 yaşındaki Mustafa Korkmaz olayı! Mustafa Korkmaz! haberimizde yer almaktadır.

4 Haziran Cuma tarihinde yayınlanan Esra Erol programında ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol 60 yaşındaki Ayten Teyze ve 28 yaşındaki Mustafa Korkmaz olayı!Mustafa Korkmaz! haberimizde yer almaktadır.

ESRA EROL 60 YAŞINDAKİ AYTEN TEYZE VE 28 YAŞINDAKİ MUSTAFA KORKMAZ OLAYI

Esra Erol programında Ayten Teyze programa damga vurdu. 27 yıllık eşini Mustafa Korkmaz için terk etti. 1 yıl dini nikahla ile beraber olan çiftten, Mustafa Korkmaz 2 yıldır evden kaçtı. Ayten Teyze, bana geri gelsin kabul ederim diyerek Mustafa'ya seslendi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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